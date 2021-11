Due Novembre a Trapani, cerimonia al Sacrario Militare. Scoperte due lapidi in ricordo delle vittime della Grande Guerra

Consueta cerimonia del 2 Novembre presso il Cimitero di Trapani alla presenza di numerose autorità civili e militari in occasione della Commemorazione dei defunti presso il Sacrario Militare. Dopo l’alzabandiera e l’accensione della lampada votiva, è stata deposta una corona d’alloro commemorativa da parte del sindaco Tranchida insieme al prefetto ed al comandante del presidio. A seguire la Messa, presieduta da Sua Eccellenza monsignor Pietro Maria Fragnelli.

«Quella di oggi è una giornata simbolica che ci vede riuniti per rendere onore a chi è caduto per la patria dopo tanti mesi cupi a causa del Covid che ancora non ci lascia – dichiara il sindaco Tranchida – e che ci vede uniti nel ricordo che deve durare 365 giorni l’anno. Un pensiero speciale per quelle mamme e quei papà che hanno perso un figlio, così come per tutti i genitori che hanno dovuto dire addio ai loro ragazzi appena 18enni caduti in guerra. Nessuna guerra è giusta e per ricordare chi ci ha lasciato, stasera illumineremo la cupola di San Pietro a ricordo dei trapanesi morti durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale che devastarono Trapani».

Al termine della cerimonia, sono state scoperte le due lapidi con i nomi degli 88 trapanesi caduti nella prima guerra mondiale fino ad ora non ricordati al cimitero, ritrovati grazie alle ricerche del giovane studente Jacopo Triscari.