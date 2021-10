Maltempo: quattro persone salvate dai Vigili del Fuoco alle terme segestane. VIDEO

Ieri sera alle 19 circa sotto un fortissimo temporale il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) dei Vigili del Fuoco di Trapani e la squadra di Alcamo hanno effettuato il salvataggio di quattro uomini rimasti improvvisamente intrappolati dal rigonfiamento del fiume caldo che attraversa le Terme Segestane sul versante del Comune di Castellammare del Golfo.

GUARDA IL VIDEO:

Per circa 2 ore di duro lavoro aggravato dalla forte pioggia e dall’altezza di circa 10 metri rispetto al piano di campagna dove si trovavano i malcapitati, due uomini di nazionalità tedesca, uno ecuadoregno e il quarto italiano sono stati tratti in salvo pochi minuti prima di essere travolti dalla furia dell’acqua, attraverso tecniche specialistiche SAF di calata e risalita. Una volta portati in salvo, in evidente stato di ipotermia, i quattro uomini che erano andati alle Terme per puto relax, sono stati affidati alle cure mediche del 118 intervenuto con due ambulanze.

Una nota di merito speciale va data al vigile coordinatore Ligotti, che libero dal servizio, con alto senso del dovere e con sprezzo del pericolo, non ha esitato un attimo ad intervenire da solo prima dell’arrivo dei colleghi di Alcamo e di Trapani, determinando favorevolmente il provvidenziale salvataggio di quattro vite umane.