Addio a Nicoletta Orsomando, storica “Signorina buonasera” della Rai

ROMA (ITALPRESS) – Per oltre 40 anni è stata la “signorina buonasera” della Rai. Si è spenta all’età di 92 anni Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice della tv italiana.

Nata a Casapulla, comune della provincia di Caserta, l’11 gennaio del 1929, si trasferì da piccola a Mazzarino poi a Lavello, città della quale il padre Giovanni, noto compositore, diresse la banda sinfonica. Poi nel 1937 l’approdo a Roma.

Apparve per la prima volta nelle case dei pochi italiani che possedevano un apparecchio televisivo il 22 ottobre del 1953, quando le trasmissioni televisive in Italia erano ancora sperimentali. Il suo primo storico annuncio riguardava una trasmissione per ragazzi, un documentario sull’Enciclopedia Britannica.

Da allora 40 anni di carriera che l’hanno resa sempre più familiare per gli italiani, con la sempre maggiore diffusione dei televisori. Nicoletta Orsomando è da sempre considerata l’annunciatrice Rai per antonomasia, la “signorina buonasera” più famosa. Si ritirò dal piccolo schermo il 28 dicembre del 1993, dopo una carriera di oltre 40 anni, la più longeva tra le annunciatrici.

La Orsomando ebbe però anche alcune esperienze come conduttrice: nel 1956 condusse Cineselezione, una delle prime rubriche di cinema della TV italiana e affiancò Angelo Lombardi nella conduzione de “L’amico degli animali”. Nel 1957 presentò il Festival di Sanremo accanto a Nunzio Filogamo, Fiorella Mari e Marisa Allasio. Nel 1966 fu la volta di “Un disco per l’estate” mentre nel 1965 inaugurò assieme a Jader Jacobelli il notiziario “La giornata parlamentare”.

Nel 1976 condusse le rubriche “Cani, gatti & C. e Piante, fiori eccetera eccetera”.

Per la Orsomando anche una partecipazione, nel 1955, nel ruolo di se stessa, nel film comico “Piccola posta”, per la regia di Steno, che vedeva come protagonisti Alberto Sordi e Franca Valeri.

