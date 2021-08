Trapani, green pass obbligatorio per gli esercenti del mercatino

Con propria ordinanza, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha varato ulteriori misure per la sicurezza socio sanitaria oltre ad azioni relative al mercato rionale del giovedì in Piazzale Ilio.

Gli operatori dovranno indossare la mascherina ed essere in possesso di green pass o tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti ed inoltre sono onerati a fornire agli avventori gel per igienizzare le mani.

E’ fatto obbligo agli stessi operatori di mantenere la postazione pulita da rifiuti utilizzando sacchetti e contenitori in loro possesso o forniti dall’amministrazione. Il comando di Polizia Locale è incaricato di fare osservare l’Ordinanza pena l’applicazione di pesanti sanzioni. “Con l’aumento dei casi Covid nel trapanese, riteniamo doveroso prendere provvedimenti immediati anche a tutela dei cittadini che si recano al mercato (ove è facile si creino anche piccoli assembramenti) ogni giovedì per fare la spesa – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Vassallo -. Inoltre, non siamo disposti a tollerare ulteriormente l’enorme quantità di rifiuti abbandonata una volta smontato il mercatino da parte di qualche strafottente operatore e con questo provvedimento diamo un ultimatum forte e chiaro: chi non rispetterà le norme sulla raccolta differenziata verrà sanzionato”.