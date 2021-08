Non si hanno notizie dallo scorso martedì 10 agosto del cane razza labrador di nome Mosè. l’ultima volta che è stato avvisato si trovava in zona: Ventrischi… Bambina… Pontefiumarella. l’animale è di colore nero.

chi lo dovesse avvistare può mettersi in contatto con il numero 3342805142

Il cane ha il microcip, i proprietari garantiscono una ricompensa a chi lo troverà.