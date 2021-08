Parcheggi abusivi allo Stagnone: blitz della Municipale, sanzionati in quattro

Operazione di polizia amministrativa e giudiziaria della Polizia Municipale di Marsala nei confronti di alcuni parcheggiatori che gestivano abusivamente aree adibite a parcheggio nella zona dello Stagnone, nel tratto che congiunge la via Giacalone con la via del casello Bonetto. Poco prima di Mammacaura, sul lato destro, alcune delle proprietà laterali sono state trasformate in parcheggio. In particolare, due terreni ad evidente vocazione agricola, sono stati spianati per far sostare le auto, un altro invece è in cemento. I quattro parcheggiatori (in passato sfuggiti all’arrivo della pattuglia) sono stati identificati e sanzionati per una somma pari a 3 mila euro. Uno di loro, peraltro, è risultato recidivo in quanto già sanzionato per la medesima violazione. Un’analoga operazione, alcune settimane fa, aveva infatti portato alla chiusura di un’area adibita a parcheggio davanti l’imbarcadero di Mammacaura e il soggetto in questione ha poi ritenuto di dover continuare la propria attività abusiva, spostandosi di poche decine di metri. Nei suoi confronti è stata inoltrata all’autorità di sicurezza provincia un’apposita istanza di Daspo pubblico nei suoi confronti. La polizia municipale verificherà se i proprietari dei terreni sono vittime di indebita intrusione o se ne sono complici. In questo caso, le indagini coinvolgerebbero anche i proprietari e si profilerebbe uno scenario con una vera e propria impresa di gestione abusiva di parcheggi.

Sono stati inoltre presi numeri di targa per sentire a campione i proprietari delle vetture, alcuni dei quali hanno già riferito di aver pagato un compenso per lasciare la propria auto in sosta nelle citate aree.