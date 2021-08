La Sea Watch è al porto di Trapani

La Sea Watch 3 ha raggiunto il porto di Trapani questa mattina. La notizia è stata diffusa attraverso i social dalla Ong, che nei giorni scorsi aveva comunicato l’assegnazione dello scalo portuale trapanese per l’attracco della propria imbarcazione, su cui viaggiano soccorritori e migranti.

“Siamo felici di avere finalmente un porto sicuro – scrive l’Ong -. Prima che i nostri ospiti possano sbarcare in sicurezza, tutti e 257 i soccorritori a bordo saranno testati per il COVID-19”. Per quanto riguarda Ocean Viking, la situazione continua a essere critica per le 549 persone a bordo. “Anche loro – scrive Sea Watch – hanno urgente bisogno di un porto sicuro ora”.