Disservizi Enel a Marsala: “Guasti alla linea per ondata di calore”

Da giorni si registrano strani disservizi con l’illuminazione in tutta la Città di Marsala. “Si stanno verificando una serie di guasti a linee in Cavo in MT, legati alla eccezionale situazione metereologica (ondata di calore) in atto – dice il Comune lilybetano che ha contattato l’Enel -. La rete magliata all’interno della città ha consentito di limitare il numero di clienti fuori servizio che inizialmente ha raggiunto circa 7500 clienti, poi parzialmente recuperati grazie alle manovre in telecomando e da parte delle squadra operative intervenute. Attualmente, grazie all’impiego di altre linee nell’area, si è riusciti a limitare ulteriormente il disservizio che ora coinvolge circa 2700 clienti“.

L’Enel sta altresì procedendo alla ricerca dei diversi punti di guasto sulle linee interrate, prevedendo di installare anche dei Gruppi Elettrogeni e Power Station al fine di completare la rialimentazione. È ciò, nelle more di potere completare le riparazioni dei cavi coinvolti stabilizzando la rete e riportandola all’assetto standard.

L’Enel conta di completare la rialimentazione provvisoria dei clienti entro le ore 00:30.