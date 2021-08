Un incendio distrugge gran parte del Bosco Scorace

Ancora un incendio provoca danni devastanti ad una delle aree verdi demaniali più belle della provincia di Trapani. L’ennesimo rogo di quest’estate si è verificato nel pomeriggio odierno presso il Bosco Scorace, sul territorio di Buseto Palizzolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, due elicotteri, la forestale e i volontari della Protezione Civile, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme, che erano arrivate in prossimità dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, preoccupando i passanti in transito. Purtroppo, però, una buona parte del bosco è andata distrutta. Durante le operazioni di spegnimento, il personale impegnato sul posto ha cercato anche di mettere in salvo le specie animali presenti all’interno del sito naturalistico.

L’area adesso è in fase di bonifica, ma ancora una volta la conta dei danni lascia interdetti. La giornata odierna, come si ricorderà, era considerata ad alto rischio anche dalla Protezione Civile Regionale, che ieri aveva proclamato l’allerta rossa in previsione delle ondate di caldo e delle condizioni meteo estreme previste in tutta la Sicilia. Secondo le prime ricostruzioni, è possibile che l’incendio al Bosco Scorace sia stato innescato dalla strada per poi propagarsi rapidamente all’interno, distruggendo la vegetazione presente.