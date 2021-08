Nuove rotte a Birgi, Ryanair elimina l’addizionale comunale. Ombra: “Avevo ragione”

Due nuove rotte internazionali all’aeroporto di Birgi: Ryanair lancia Londra e Bruxelles, grazie all’eliminazione dell’addizionale comunale. Bergamo invece diventa giornaliero e raddoppia il Roma-Ciampino.

“È bello rendersi conto di aver avuto ragione – afferma Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi -. L’eliminazione dell’addizionale comunale sui biglietti aerei è servita a stimolare il mercato del trasporto aereo. Auspichiamo che questa lieta notizia, che porta Ryanair ad investire, per la Winter 21/22 in due nuove e attese rotte internazionali, Londra Stansted e Bruxelles Charleroi e il potenziamento del Roma Ciampino e del Bergamo che diventa quotidiano, per un totale di 7 voli in più tutti in partenza dall’aeroporto di Trapani Birgi, possa far decidere chi di dovere a prorogare questa esenzione fiscale, cosa che chiediamo da lungo tempo per sostenere gli aeroporti regionali”.

QUI il comunicato di Ryanair in merito alla sospensione dell’addizionale.