Onda schiumosa spaventa i bagnanti marsalesi: avvertita la Capitaneria

Bagnanti del litorale sud di Marsala in allarme a causa di un’onda schiumosa che è stata notata questa mattina. La situazione è stata segnalata all’Ufficio Circondariale della Guardia Costiera di Marsala, guidato dalla comandante Carla Picardi. Allo stato attuale sono in corso verifiche per comprendere la natura dell’onda e per accertare eventuali responsabilità. Ad ogni modo, non è stato disposto il divieto di balneazione.

Anche nei giorni scorsi, qualcun altro aveva notato una chiazza marrone tra la zona di Casabianca e il vecchio Fortino.