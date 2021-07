La serenata: e se è lei ad andare da lui?

Ultimati tutti i preparativi si aspetta il grande giorno, per chi segue le tradizioni spesso la festa comincia già uno/due giorni prima delle nozze, con la fatitica “Serenata”.

La serenata è generalmente una composizione musicale e/o una rappresentazione in onore di qualcuno. Nella più antica usanza, la quale sopravvive ancora oggi come genere informale, una serenata è una composizione suonata e/o cantata per un/un’amante, amico/a o un’altra persona che deve essere onorata, tipicamente di sera, dinanzi o sotto una finestra.

La tradizione di questo tipo di serenata ebbe inizio nel Medioevo o nel Rinascimento. Viene anche chiamata serenata napoletana ed è diffusa soprattutto nel Sud Italia. Un tempo la “serenata napoletana” era un modo simbolico con cui il futuro marito annunciava di impegnarsi seriamente nei confronti della futura moglie, ottenendo così il definitivo benestare del padre della sposa. In sostanza, una dichiarazione d’amore pubblica, davanti alla famiglia di lei, ma anche davanti ai compaesani o alle persone che abitano nello stesso quartiere.

Ancora oggi è un momento che dà un’emozione fortissima. È un rito molto più libero, ma sempre con grande amore per le sue caratteristiche di “folklore”. Resiste nel tempo perché è un momento pieno di allegria che unisce emozioni e divertimento. Nel tempo i riti tipici del matrimonio sono cambiati, ma questa usanza non è mai tramontata, e anzi si sta diffondendo sempre più anche al Nord: non è raro vederla persino nelle grandi città. La serenata funziona in modo molto semplice: il giorno prima (o pochi giorni prima) delle nozze lo sposo si presenta a sorpresa sotto casa della sposa, e inizia a cantare. Possono accompagnarlo dei musicisti e degli amici, per rendere la situazione ancora più festosa. Per la sposa deve essere una sorpresa e affinchè riesca bene occorre chiedere la “complicità” alle amiche e alla famiglia della sposa. Lo sposo può anche chiedere l’accompagnamento di bravi musicisti, in questo modo le canzoni saranno eseguite a regola d’arte, magari con qualche gag di intrattenimento… e lo sposo non dovrà troppo preoccuparsi di una voce stonata perché i musicisti lo aiuteranno. Anche se, questo momento è bene renderlo più sincero possibile ed è bene che sia lo sposo con gli amici a cantare, anche se stona almeno avrà reso il tutto più reale. In alternativa, può decidere di leggerle una lettera.

La scelta della canzone può essere tra le più svariate, ma eseguire la propria e cioè quella della coppia stessa non ha equali oppure scegliere una canzone che rispecchi il momento, magari che annunci l’attesa delle nozze.

La serenata è anche un’occasione per una bella serata di divertimento tra amici, parenti, invitati. Quindi lo sposo deve far sì che ci sia anche questo momento di condivisione tutti insieme. Bisogna allestire un piccolo buffet, come rinfresco concordato magari con i genitori della sposa in precedenza. Il tutto potrebbe essere curato nei dettagli palloncini colorati, striccioni e non deve mancare di certo il bouquet di fiori per la sposa. Con una serenata, lo sposo regala alla sua sposa una dichiarazione d’amore che per sempre la renderà felice e orgogliosa. E che darà una grande emozione agli amici e ai parenti che partecipano.

Tutto questo è quello che siamo abituati a vedere, a percepire come romantico. Ma ribaltiamo per un attimo il tutto: se fosse la sposa ad andare dallo sposo? Si, la tradizione può cambiare! Non tutti gli uomini sono propensi e non tutti riuscirebbero nell’intento, inoltre molte future spose oggi sentono il bisogno di ringraziare il loro futuro sposo o semplicemente vogliono sorprenderlo. Per la futura sposa vale la stessa organizzazione, può avvalersi dell’aiuto degli amici, può coinvolgere i suoceri e musicisti dal vivo. Ma sappiamo che una donna che prende un’iniziativa del genere, normalmente fa tutto da sé, mettendoci anima e corpo senza lasciare nulla al caso. La serenata al femminile non è un utopia, a Marsala quasi un anno fa, c’è stata la prima che forse ha dato il via a quella che può diventare una nuova tendenza. Quelle che precedono il matrimonio sono giornate intense di emozioni, di sensazioni, spesso contrastanti ma riguardano entrambi e anche ai maschi può far piacere ricevere delle sorprese simili. Il matrimonio si concentra sempre principalmente sulla sposa ma in realtà riguarda anche lo sposo ed è nei suoi occhi il senso di quella giornata perchè mentre l’emozione negli occhi della sposa è scontata per lo sposo è rara e quado s’intravede è bellezza pura, è magia.

Riflessione a chiusura della rubrica

Per il giorno del matrimonio le tradizioni sono come gioielli di famiglia che si tramandano e sta ai futuri sposi indossarli o meno, le tendenze, i mood invece sono tutte quelle cose se si ritengono giuste e appropriate per vivere al meglio quel giorno anche se spesso occorre andare contro corrente. La novità è proprio questa: Un matrimonio perfetto, pertanto deve guardare al futuro con gli occhi del passato cosi da vivere un presente da sogno.

Arianna Sanguedolce

Chi volesse può continuare a seguire i consigli di Arianna Sanguedolce o rileggere tutti i post della rubrica Wedding Mood al seguente link:

https://www.facebook.com/ariannaweddingeventconsultant