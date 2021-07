Il sindaco Massimo Grillo e la Giunta Municipale, il presidente Enzo Sturiano e il Consiglio comunale di Marsala, esprimono il cordoglio per il grave lutto che ha colpito l’assessore Michele Milazzo: “Ai figli Michele, Giuseppe e Antonella Milazzo, unitamente alle rispettive famiglie, manifestiamo la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore per la morte della propria madre”. I funerali della signora Girolama Giacalone Milazzo si svolgeranno oggi in Chiesa Madre, alle ore 13:00.