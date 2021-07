Coronavirus nel trapanese, calano i contagi. Nessun paziente in terapia intensiva

Si arresta la tendenza al rialzo dei contagi in provincia di Trapani. Nelle ultime 24 ore, infatti, si è registrata una leggera flessione dei casi nel trapanese: in base all’ultimo aggiornamento diffuso dall’Asp, gli attuali positivi sono 470 (25 in meno rispetto all’ultima rilevazione), così suddivisi nei singoli Comuni: Alcamo 41, Buseto Palizzolo 1, Calatafimi Segesta 0, Campobello di Mazara 11, Castellammare del Golfo 8, Castelvetrano 8, Custonaci 1, Erice 31, Favignana 7, Gibellina 0, Marsala 89, Mazara del Vallo 144, Paceco 4, Pantelleria 75, Partanna 2, Petrosino 2, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 3, San Vito lo Capo 2, Santa Ninfa 2, Trapani 33, Valderice 3, Vita 3.

Invariato il numero dei decessi, stabile a 345 dall’inizio della pandemia, mentre i guariti sono in aumento, raggiungendo quota 14035.

La notizia migliore della giornata riguarda l’assenza di ricoveri in terapia intensiva, mentre le degenze ordinarie nei reparti Covid sono attualmente 11.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 269 tamponi molecolari ed effettuati 170 test per la ricerca dell’antigene.