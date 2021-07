“No Green Pass”, a Palermo migliaia in Piazza. IL VIDEO

Al grido di “No Green Pass” ieri in tutta Italia si sono tenute massicce manifestazioni di Piazza che hanno coinvolto migliaia e migliaia di manifestanti.

GUARDA IL VIDEO:

Si contano circa 4mila persone al corteo di Palermo, dove – come si può vedere dal video – a manifestare non sono solo no vax o affiliati a Casa Pound o Forza Nuova, ma semplici cittadini non favorevoli all’imposizione del Green Pass, la misura varata dal Governo e resta obbligatoria con l’ultimo decreto, necessaria dal 6 agosto per l’accesso a concerti, fiere, parchi tematici, eventi sportivi e ristoranti e bar al chiuso.

Semplici cittadini, persone anziane, giovanissimi studenti, che hanno manifestato (qualcuno con mascherina, molti altri senza) davanti una schiera di polizia in tenuta da sommossa che però non ha avuto molti problemi: quando a gran voce il corteo ha chiesto di passare da una pubblica via, gli è stato concesso.