Salemi, bus navetta gratuito per gli eventi estivi al Castello e in Piazza Alicia

Il Comune di Salemi ha istituito un servizio navetta gratuito in occasione di alcune delle manifestazioni estive previste dal cartellone ‘Salemi dEstate 2021’. Il servizio, indirizzato prioritariamente a persone disabili o con difficoltà motorie, collegherà l’area parcheggio di via Schillaci e piazza Libertà con piazza Alicia, sede degli spettacoli nel centro storico: la navetta sarà in funzione dalle 20 alle 23, con il servizio di andata e ritorno.

Per quanto riguarda gli spettacoli di luglio, tutti a partire dalle 21, il servizio deciso dall’Amministrazione Venuti prenderà il via domani, sabato 24, con il concerto di Simona Molinari in piazza Alicia. Questi gli altri eventi del mese per i quali è stata prevista la navetta gratuita, tutti al castello normanno-svevo: lo spettacolo teatrale ‘Improvvirus’ di domenica 25; lo spettacolo di cabaret ‘Mai stato io‘ di Leonardo Fiaschi, previsto per mercoledì 28; il concerto di Lino Patruno fissato per giovedì 29; il concerto di Gegè Telesforo che si terrà venerdì 30; il concerto della banda Vincenzo Bellini in programma sabato 31.