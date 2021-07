Trapani: vandalizzate le pedane della spiaggia accessibile di Piazza Vittorio

Vandalizzate le pedane della spiaggia accessibile di Piazza Vittorio, a Trapani, gesto ignobile ed inqualificabile che il Comune condanna con fermezza proprio a pochi giorni dall’avvio di un percorso che vede la collaborazione di pubblico e privato, con svariate associazioni che con dedizione si occupano di assistere chi ha bisogno.

“La vergognosa ed incivile azione di fatto in danno dei cittadini in difficoltà non ci farà arretrare di un millimetro – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Abbruscato -. Interverremo al più presto possibile per riparare il danno perché vogliamo una Trapani sempre più inclusiva, come già dimostrato con il parco giochi di Villa Margherita e come ribadito appena pochi giorni fa con l’apposizione di queste utili pedane. I trapanesi condannino due volte questi delinquenti: la prima, per il danno che arrecano alla cosa pubblica; la seconda, per l’indegno gesto nei riguardi di chi è più in difficoltà di altri”.