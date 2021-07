Incidente sul lungomare di Marsala: scontro tra auto e moto, due i feriti

Incidente stradale, ieri sera, a Marsala. Sul lungomare che collega la città ai lidi del versante nord, si sono scontrati due mezzi: una Volkswagen Polo bianca e uno scooter. Precisamente, l’impatto è avvenuto nei pressi del ristorante Parrinello.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per trasportare i feriti in ospedale per gli accertamenti del caso. In particolare, i sanitari hanno applicato un collare al collo del giovane conducente del ciclomotore. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti sul posto i carabinieri. Sul posto anche la polizia municipale per regolare il flusso veicolare durante i rilievi.