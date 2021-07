Coronavirus in Italia: altri 3.121 casi, 431 in Sicilia

Sale ancora la curva dei contagi da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 3.121 a fronte di 2.328 guariti e 13 deceduti. Complessivamente, il totale degli attuali positivi risale a 43.491.

Per il secondo giorno consecutivo, il record di contagi giornalieri si registra nel Lazio, che raggiunge quota 500 nuovi casi. A seguire Lombardia (438), Sicilia (431), Veneto (424), Campania (238), Toscana (222), Emila Romagna (207), Sardegna (190). I tamponi (molecolari e antigenici) sono stati 244.797, il tasso di positività si attesta all’1,3%.

In Sicilia non si registrano decessi per il terzo giorno consecutivo, la curva del contagio continua a crescere, portando il numero degli attuali positivi a 4.787. Sono stati dichiarati guariti, nelle ultime 24 ore, 53 soggetti. Sale a 166 il numero dei ricoveri, distribuiti tra terapia intensiva (23) e reparti Covid (143).

Scorrendo il dato delle nove province siciliane, il maggior numero di contagi si riscontra a Ragusa (134). A seguire Catania (56), Agrigento (50), Palermo (48), Caltanissetta (38), Siracusa (37), Trapani (33), Enna (23), Messina (12).