Trapani: il Comune mette in mora la ditta: “Non si è presa cura del verde della Città”

Nei mesi scorsi, l’Amministrazione Comunale di Trapani, aveva provveduto ad affidare alla ditta V.d.S. la fornitura di lantane da collocarsi nelle rotatorie della città, lungo la via Fardella e nelle aiuole e vasi del centro storico. Inoltre, era prevista anche la manutenzione con conseguente innaffiamento a garanzia di attecchimento degli arbusti.

Nella giornata di ieri, in considerazione dello stato di totale abbandono delle piante, che ha arrecato un grave danno d’immagine alla Città, la ditta coinvolta è stata messa in mora e diffidata ad adempiere entro e non oltre dieci giorni alla sostituzione del 100% delle piante nei siti già oggetto di impianto con le modalità previste in progetto. “A nessuno è consentito, comprese le ditte private appaltatrici di servizi come nel caso del verde pubblico, di scherzare con gli interessi generali della città – dichiara il sindaco Tranchida -. A maggior ragione, visto che si tratta di azioni finanziate con i soldi dei contribuenti, o la ditta adempie nei termini stabiliti nonostante il danno d’immagine sia ormai evidente oppure agiremo in danno con richiesta di risarcimento”.