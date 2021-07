Marsala: frontale all’ex Aeronautica, scontro auto-ambulanza a Bambina

Due incidenti in poco tempo, nella tarda mattinata di oggi, a Marsala. Il primo si è verificato nel pericoloso curvone della SP 21, all’altezza dell’ex Aeronautica Militare di Sappusi, dove due auto provenienti da lati opposti – una procedendo verso Marsala, l’altra verso Trapani – si sono scontrate frontalmente.

In questo luogo spesso accadono degli incidenti, o perchè le vetture sbandano o perchè transitano dalla curva ad alta velocità. Una delle due vetture coinvolte, in particolare, è molto danneggiata e con gli airbag che sono esplosi salvando il conducente.

Un uomo è rimasto a terra ma cosciente ed è stato soccorso da chi stava transitando sul posto, in particolare un camper, con un ombrello a protezione dal forte sole.

Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani per defluire il traffico e i Carabinieri. Non sembra ci siano gravi feriti. La carreggiata va liberata dai detriti.

Un secondo incidente singolare è avvenuto in contrada Bambina dove si è reso necessario l’intervento di Vigili urbani. Qui, al semaforo, un’ambulanza del 118 in emergenza e sirene accese è passata col rosso e una vettura proveniente dall’incrocio con semaforo verde e quindi diritto di precedenza si è scontrata con il mezzo di soccorso. Al momento difficile stabilire la colpa perchè entrambi i mezzi hanno rispettato quanto previsto per loro dal Codice della Strada.