Castellammare: annullato maxi schermo per finale Europei, rispettare norme Covid

Non ci sarà il maxischermo previsto all’arena delle rose di Castellammare del Golfo per la finale degli europei di calcio Italia-Inghilterra questa sera, domenica 11 luglio.

Il sindaco Rizzo invita a “comportamenti responsabili e rispetto delle misure anticovid”.

Per garantire la sicurezza l’amministrazione comunale ha deciso di non predisporre la visione con maxischermo nel luogo pubblico in considerazione delle «innumerevoli richieste pervenute e dunque la previsione, come indicatoci dalle forze dell’ordine, della difficoltà a seguire la finale in sicurezza e nel rispetto delle misure anticovid».

Il sindaco Nicolò Rizzo, augurandosi che l’Italia vinca la finale degli europei, invita a «comportamenti responsabili, mantenendo la calma e il distanziamento nel rispetto delle misure anticovid e indossando la mascherina quando non è possibile rispettare le distanze. Buona finale!»