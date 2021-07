Vaccini in Sicilia, Open Days fino al 20 luglio. Al Centro Duchessa di Castellammare esercito a supporto dell’Asp

Proseguiranno fino al 20 luglio gli Open Days organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere al massimo la campagna vaccinale nell’isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con dosi Pfizer e Moderna. L’iniziativa già avviata lo scorso fine settimana dall’assessorato regionale alla Salute ha avuto un riscontro molto positivo, con quasi 5 mila prime dosi giornaliere somministrate in più rispetto alle precedenti prenotazioni. L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia.



Anche a Castellammare del Golfo continua la campagna vaccinale anti Covid-19 nei locali del “Centro Duchessa”: venerdì 9 e sabato 10 luglio, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19, in supporto al personale sanitario distrettuale, opererà una equipe dell’esercito, composta da un ufficiale medico e due sottufficiali infermieri.

La campagna vaccinale dell’Asp condivisa con il Comune di Castellammare del Golfo, è aperta ai cittadini di qualsiasi età, dai 12 anni in poi, senza prenotazione.

La vaccinazione anti Covid-19 a cura dei medici di medicina generale è prevista anche per i successivi due sabato di luglio, cioè sabato 17 e sabato 24 luglio, sempre dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. Il punto vaccinale è al piano terra del Centro Duchessa, accanto la sede della Guardia medica.

Come stabilito dall’azienda sanitaria provinciale, per ricevere il vaccino anti Covid-19, tutti i cittadini del distretto che comprende i Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, potranno recarsi direttamente nel centro Duchessa muniti di tessera sanitaria e documento di identità.