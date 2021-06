Il direttore Aldo Stabile dell’Ufficio Postale Marsala 1 va in pensione, la lettera dei colleghi

Dopo 40 anni di servizio, precisamente dal 1° luglio 2021, il direttore Aldo Stabile, dell’ufficio postale di Marsala 1, va in quiescenza. Piace ricordare la sua disponibilità ed abnegazione nel lavoro. Aldo Stabile ha sempre dato all’azienda Poste Italiane un grosso contributo in termini di esperienza professionale ed umana cosi come anche nel sindacato, dove negli ultimi 5 anni ha ricoperto il ruolo di responsabile sindacale dei quadri della CISL SLP della Provincia di Trapani. Stabile ha sempre cercato di dare il meglio di se stesso difendendo sempre, insieme al sindacato, i diritti dei lavoratori postali. Per questo è stato ancora di più apprezzato e stimato. Infine si è mostrato sempre disponibile al dialogo, al confronto, aiutando sovente i colleghi, rappresentando inoltre un punto di riferimento per l’azienda. Si è altresì dimostrato un lavoratore preparato e professionale. Con l’occasione auguriamo al direttore Aldo Stabile di raggiungere i nuovi obiettivi prefissati.

I dipendenti dell’ufficio postale Marsala 1