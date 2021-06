Arcobaleno Marsala solidale con l’Imam aggredito: “Inaccettabile l’odio per le minoranze”

L’associazione Arcobaleno di Marsala, tramite il presidente Sebastiano Grasso, esprime solidarietà all’Imam che ha subito una aggressione davanti casa. “Nel 2021 siamo costretti ad assistere ancora a certi atti di violenza intollerabili verso ancora una volta le minoranze – ha detto Grasso -. Atti dettati dall’ignoranza e dall’odio per il “diverso”: tutto ciò è inaccettabile ed è triste. L’associazione arcobaleno è sempre stata vicina alle famiglie musulmane che vivono nel nostro territorio ed è per questo che vogliamo esprimere ancora una volta la nostra vicinanza e solidarietà per quanto accaduto all’Imam di Mazara del Vallo e alla sua famiglia. Siamo tutti concordi nel dire che questi atti di violenza e di razzismo devono essere condannati non solo dalle autorità competenti ma anche da tutti noi: è imperdonabile al giorno d’oggi accettare certi pregiudizi e certe violenze a sfondo razzista. Per questo sosteniamo il ddl Zan perché pensiamo che si debba dare un nome a certe violenze e che bisogna condannarle per quello che sono“.