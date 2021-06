Un incidente autonomo, l’ennesimo, è accaduto nel primo pomeriggio di oggi in contrada Pastorella a Marsala.

Una autovettura – per cause ancora da accertare – è sbandata ed è andata a sbattere contro il muro di un terreno adiacente. Per fortuna non ci sono stati feriti ma danni al mezzo e olio in strada che ha richiesto l’intervento di una squadra ambientale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani di Marsala guidati dall’ispettore Filippo Giubaldo.