A Castellammare al via la disinfestazione nelle periferie e nei litorali

Due interventi di disinfestazione previsti lunedì 7 giugno nelle periferie della città (zone a sud della circonvallazione: Gemma d’oro, Bocca della Carrubba, poi Gagliardetta, Belvedere. Fraginesi, Scopello, Balata di Baida…) e martedì 8 giugno 2021 in centro città e alla spiaggia Playa. Entrambi gli interventi saranno effettuati a partire dalle ore 23,30 ed occorre tenere chiusi gli infissi e non lasciare alimenti e panni stesi sui balconi o all’esterno delle abitazioni.

«La disinfestazione sarà effettuata dalla ditta Agesp in due giornate successive, lunedi e martedi, al fine di coprire tutto il territorio cittadino -afferma il sindaco Nicolò Rizzo-. Invitiamo la cittadinanza a prendere le dovute precauzioni facendo attenzione agli animali domestici e non lasciando all’esterno panni stesi e alimenti. La disinfestazione è necessaria per ridurre la proliferazione di insetti come mosche e zanzare e ricordiamo che il servizio completo affidato per tempo ed esteso anche alle periferie per la disinfestazione come la deblattizzazione ed anche la derattizzazione, ha dato certamente buoni risultati. Ricordo inoltre che, in particolare lo scorso anno, sono stati effettuati più interventi di sanificazione come da procedure per il contenimento del Covid-19».