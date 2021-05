Marsala: turista svolta in un locale e un’auto impatta contro il suo mezzo, una donna ferita

Aumenta la viabilità in zona gialla e aumentano inevitabilmente anche gli incidenti stradali. Dopo i sinistri avvenuti ieri – rispettivamente a un pedone in via Salemi e a una vettura finita contro un camion – oggi un altro incidente si è verificato a Marsala.

Nel versante nord, in contrada Birgi Nivarolo, precisamente di fronte il Bar-Ristorante “Da Saro”, area che nel fine settimana viene presa d’assalto da cittadini e turisti, un uomo di nazionalità francese a bordo del suo mezzo, stava per svoltare nel parcheggio del locale; nello stesso momento, una vettura, una Citroen bianca, è sopraggiunta da Trapani in direzione Marsala andando ad impattare con l’auto francese, nella parte posteriore del veicolo, prima che il turista completasse la manovra di svolta.

Ad essere ferita è rimasta una signora di 57 anni, probabilmente a bordo della vettura proveniente da Trapani.

Sul posto la Polizia Municipale di Marsala e un’ambulanza del 118.