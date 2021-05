Incidente mortale nel trapanese, perde la vita l’ex calciatore Giuseppe D’Angelo

Ancora un incidente mortale sulle strade trapanesi. L’episodio è avvenuto lungo la SS 187, nei pressi del Comune di Buseto Palizzolo. Coinvolte due autovetture, una Toyota Yaris e un Suv. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’utilitaria, il 58enne Giuseppe D’Angelo, molto noto nel mondo dello sport trapanese per aver calcato a lungo i campi da calcio in serie C, D ed Eccellenza, con la maglia dell’Alcamo, nel ruolo di centrocampista. Gravemente ferita la moglie di D’Angelo, che viaggiava con lui a bordo della Yaris ed è ricoverata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, mentre è rimasto illeso il conducente del Suv, che procedeva sulla corsia opposta di marcia rispetto all’auto su cui viaggiavano D’Angelo e la moglie, peraltro di ritorno dal centro vaccinale presso cui si erano recati per sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Sul luogo del grave incidente sono intervenuti i Carabinieri di Balata di Baida, la Polizia Municipale di Buseto e Castellammare, che hanno effettuato rilievi ed accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.