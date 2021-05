Trapani: denunciate 67 persone, avevano partecipato a un rave party nel luglio 2020

I Carabinieri della Stazione di Locogrande, Trapani, a conclusione di mirata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà 67 persone per aver partecipato ad un Rave party non autorizzato tenutosi il 26 luglio dello scorso anno.

All’epoca dei fatti, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto del 12° Reggimento “Sicilia”, erano intervenuti presso una cava dismessa in località Kinisia nella frazione di Rilievo dove era stato segnalato un rave party.

Le attività immediatamente attuate avevano permesso di identificare e denunciare ben 103 persone.

Nel corso dei successivi accertamenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato due giovani ritenuti promotori della manifestazione: S. R., residente a Catania e C. A., palermitano, entrambi pregiudicati e accusati dei reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, invasione di terreni e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, in concorso tra loro.

Nello stesso ambito di indagine, sono state individuate e denunciate ulteriori 65 persone per aver preso parte alla manifestazione non autorizzata che portano a 168 il numero di partecipanti accusati del reato di invasione di terreni e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.