Si è svolto nel pomeriggio di ieri il webinar aperto ai cittadini relativo alla partecipazione del Comune di Marsala all’OpenGov Week, occasione utile, inserita nell’ambito della Settimana dell’Amministrazione Aperta, per presentare lo sportello telematico polifunzionale, strumento digitale in grado di rendere più efficaci ed efficienti gli Uffici e più veloci i servizi all’utenza.

Il Comune di Marsala è tra i primi ad aver dedicato un intero settore dell’amministrazione al digitale. Nel corso dei lavori, introdotti dall’Assessore della Giunta Young Enrico La Sala, ingegnere informatico che presta la sua opera per la digitalizzazione della pubblica Amministrazione, il sindaco, Massimo Grillo, ha ringraziato il gruppo di lavoro che ha consentito alla Città di partecipare all’OpenGov presentandosi a uno scenario internazionale. “È un orgoglio essere gli unici presenti tra le città della Sicilia, assieme ad altri gruppi e associazioni, e tuttavia speriamo di poter fare presto rete con gli altri Comuni per essere sempre di più al passo con i tempi, avvicinando i cittadini a forme più trasparenti di partecipazione attiva e a una nuova mentalità – ha detto Grillo – La presentazione dello Sportello in uno scenario di questo tipo ci consente di diffondere ancora di più il lavoro svolto nella direzione di processo che è lungo ma necessario per la consapevolezza dei cittadini dell’importanza di affidarsi ai servizi digitali. Vogliamo creare un apposito settore della cittadinanza digitale, e speriamo di promuovere presto altre iniziative ed essere sempre più connessi con il mondo digitale”.

Al webinar hanno preso parte anche il vice sindaco, Paolo Ruggieri, e il funzionario del CED comunale, Giovanni Palmeri, che hanno evidenziato il percorso intrapreso per dare ai cittadini la possibilità di non presentarsi allo sportello riconoscendo concretamente loro il diritto di poter accedere ai servizi in modalità digitale alla luce dei prossimi anni che saranno strategici per questa sfera.

L’#OpenGovWeek è un evento internazionale, promosso dall’Open Government Partnership (OGP), a cui tutti i Paesi aderenti partecipano attivamente con eventi e iniziative volte a sollecitare un dibattito sul governo aperto.

“Con lo sportello telematico polifunzionale – ha concluso il sindaco, al termine della presentazione – è possibile presentare online tutte le pratiche a qualunque ora del giorno, senza necessariamente recarsi presso il Comune. Questo consentirà a tutti di usufruire di più efficienti e celeri servizi resi nell’ottica di una cittadinanza digitale da cui lavoriamo sin dall’insediamento”.

Lo Sportello eviterà il ricorso al formato cartaceo rispettando i dettami del Codice dell’Amministrazione #Digitale.