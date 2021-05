Marsala: via Vita liberata da rifiuti vari e ingombranti

Materiale elettrico, vernici, diversi contenitori in plastica, giocattoli, pneumatici, un televisore, un materasso matrimoniale. È lungo l’elenco dei rifiuti che, stamani, sono stati rimossi dagli operatori dell’Eneregtikambiente, in via Vita, a Marsala.

A ridosso della via Trapani, la zona nel versante nord di Marsala non è nuova a questo genere di “accoglienza”, seppure sia soggetta ad una periodica pulizia (in genere due volte a settimana). “Quello che più preoccupa – afferma l’assessore Michele Milazzo – è la totale indifferenza di alcuni incivili agli sforzi enormi che stiamo facendo per tenere decorosa la città. Ciò, assieme alle numerose mani tese soprattutto nei quartieri popolari, dove abbiamo collocato isole ecologhiche mobili in cui si può conferire rsu e materiale ingombrante”.

Pesanti le multe, fino a 400 euro per l’abbandono, cui si aggiunge la denuncia penale nel caso si accerti l’inquinamento ambientale. Le immagini delle telecamere – al vaglio della Polizia Municipale – dovrebbero consentire, anche stavolta, di risalire ai trasgressori.