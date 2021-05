Riparato il guasto idrico a Marsala, nelle prossime ore tornerà a scorrere l’acqua

È stata ripristinata la cabina elettrica di contrada San Silvestro, a servizio dell’impianto idrico ubicato nell’omonima zona di Marsala. Una riparazione del guasto che si è prolungata più del previsto, tenuto conto che dopo un primo intervento del Servizio Idrico, già nella mattinata di giovedì scorso, nelle giornate successive – stante il perdurare del guasto – si era provveduto a dotare la centrale di pompaggio di gruppi elettrogeni. Questi, però, sono risultati insufficienti per fare rientrare a pieno regime l’immissione in rete dell’acqua, causando un’ulteriore interruzione dell’approvvigionamento idrico nel centro urbano e nel versante nord, quello che più di tutti registra disagi.

“Assieme ai tecnici ho seguito personalmente gli interventi nella cabina elettrica che, afferma l’assessore Giuseppe D’Alessandro, sconta un tecnologia vetusta e con scarsissima manutenzione negli anni. Dall’ultimo sopralluogo effettuato un’ora fa, sembra certo il totale ripristino della cabina e, pertanto, nella nottata l’acqua dovrebbe ricominciare a scorrere nelle condutture. Se tutto procederà nel verso giusto, domani mattina la situazione si normalizzerà; in caso contrario abbiamo predisposto un piano d’intervento alternativo”. Il riferimento è al fatto che, prolungandosi il guasto, è già stata allertata ditta specializzata per la fornitura di un gruppo elettrogeno con potenza idonea a far rientrare in piena funzione gli impianti di pompaggio.

“Nel chiedere ancora la comprensione della cittadinanza per il disagio – conclude l’assessore D’Alessandro – è pur vero che decenni di incuria non si risolvono facilmente e sono oltretutto costosissimi. Per questo, la manutenzione della cabina sarà presto affidata alla stessa società di energia elettrica al fine di un più celere servizio in caso di interventi urgenti”.