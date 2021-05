Il Marsala Futsal incassa i tre punti contro il San Vito Lo Capo

Con una zampata di Gabriele Pellegrino all’ultimo giro di lancette il

Marsala porta a casa tre punti preziosi contro un San Vito lo Capo mai

domo che a conferma dell’ottima stagione che sta disputando da

matricola, ha tenuto testa ai lilibetani. Fisce 5 a 4 con un

rocambolesco finale di gara che ha sorriso agli azzurri.

Il Marsala sale in quinta posizione in classifica a quota diciassette,

sopravanzando proprio la formazione sanvitese. Arriva così la matematica

certezza di essere tra le otto squadre in lizza per la poule promozione

ma l’obiettivo adesso e arrivare tra le prime quattro e giocarsi gli

spareggi da favorita. Rimangono ancora due partite per il completamento

della stagione regole, vale a dire quella contro lo Sporting Alcamo, in

programma martedì sera al Palasport di Marsala e quella contro il

Palermo Calcio a 5 sabato prossimo in trasferta. Senza mezzi termini

bisognerà vincerle entrambi e sperare in una combinazione favorevole di

altre partite per puntare anche al secondo posto.

Contro il San Vito è parte bene il Marsala con il vantaggio di Pizzo

all’11esimo minuto ma sul finale, due errori difensivi sono costati cari

ai padroni di casa costretti ad andare al riposo sotto di un goal per le

reti di Vultaggio e Pappalardo del San Vito. Nella ripresa la

determinazione e il gioco di squadra ha permesso ai lilibetani di

giganteggiare nella metà campo ospite. Arriva subito il pari, ancora con

Pizzo, poi Allegra riporta in vantaggio il San Vito ma l’indomito e

ispirato Gabriele Pellegrino ristabilisce nuovamente gli equilibri.

Patti a dieci dal termine, con un gran goal, porta in vantaggio il

Marsala ma al 60esimo, gli ospiti schierati con il portiere di movimento

trovano il quattro pari con Campo. In pieno recupero ci pensa ancora

Pellegrino a chiudere il discorso con un gran goal da dalla linea di

fondo.

“Era importante vincere dopo due settimane di stop – ha affermato il

mister a fine partita – abbiamo dimostrato grande carattere e

determinazione che mi fa ben sperare per le prossime partite, non

possiamo temere nessuno.”

Il tabellino della gara

Marsala Futsal: Buffa, Pellegrino Gabriele, Pellegrino Gaspare, Foderà,

Pizzo, Cusumano, Costigliola, Morabito, Lo Presti, Seccia, Patti,

Perrella. Allenatore Lillo Gesone

San Vito lo Capo: Gammicchia, Vultaggio Antonio, Allegra, Barraco,

Basile, Campo, Cusenza, Liparoti, Mazzonello, Pappalardo, Parisi,

Randazzo, Vultaggio Giovanni. Allenatore Sergio Daidone

Arbitri: Sicurella e Giarratano entrambi della sezione di Agrigento;

Marcatori: 11′ e 31′ Pizzo (M), 26′ Vultaggio A. (S), 30′ Pappalardo

(S), 44′ Allegra (S), 47′ e 60’+2 Pellegrino Gabriele (M), 49′ Patti

(M), 60′ Campo (S)

Ammoniti: 37′ Parisi (S), 57′ Campo (S)

Note: gara a porte chiuse