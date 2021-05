“Oggi solo Astrazeneca e Johnson&Johnson”: Open Day con caos al Campus di Marsala

Spesso una comunicazione tardiva può comportare situazioni di caos. E’ quello che è accaduto stamattina al Campus Biomedico, da mesi adibito a centro vaccinale. Fin dalle prime ore della giornata, un grosso flusso di utenti si è ritrovato davanti ai locali della struttura per l’Open Day, l’iniziativa che nei week end sta consentendo a tanti di potersi vaccinare anche senza prenotazione, in modo da incrementare il numero dei siciliani che hanno ricevuto l’inoculazione loro spettante in base a età o patologie. Molti dei presenti, però, hanno dovuto fare marcia indietro, apprendendo che l’Open Day (e quindi la vaccinazione senza prenotazione) era prevista soltanto per Astrazeneca e Johnson&Johnson, ma non per Pfizer e Moderna, per cui, con ogni probabilità, erano state esaurite le dosi previste per il week end dopo le oltre 100 mila somministrazioni effettuate tra giovedì e venerdì. In realtà, la Regione Siciliana aveva diffuso la notizia ieri, intorno all’ora di pranzo. Ma, evidentemente, la comunicazione non ha raggiunto (e non poteva raggiungere) tutti gli interessati e persino qualche volontario addetto all’accoglienza degli utenti è sembrato inizialmente sorpreso dalla notizia. Dopo un po’, è stato affisso un foglio A4 stampato in fretta e furia, in cui si comunicava all’utenza in attesa dietro il portone d’ingresso che l’Open Day odierno era riservato solo ad Astrazeneca e Johnson&Johnson. Comprensibile malumore da parte dei cittadini, alcuni dei quali, per motivi personali o lavorativi, sono impossibilitati a recarsi o ad accompagnare i propri cari al centro vaccinale in altre giornate della settimana.