Vaccinazione di massa Egadi, la soddisfazione del sindaco Forgione

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’annuncio del presidente

della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ringrazio per aver dato

finalmente il via libera alla vaccinazione di massa nelle isole

minori. Inizieremo la prossima settimana in piena collaborazione con

l’Asp di Trapani con cui abbiamo già sottoscritto un protocollo

d’intesa per poter effettuare la campagna vaccinale presso lo

Stabilimento Florio a Favignana e negli altri due presidi di Marettimo

e Levanzo. Un atto di responsabilità che mette in sicurezza la nostra

comunità e quella di tutte le isole minori che vivono le difficoltà

nel garantire il diritto alla salute dei propri cittadini per assenza

di strutture sanitarie e per collegamenti assicurati solo con

l’elisoccorso. E’ questa la principale ragione, alla quale si aggiunge

l’offerta di sicurezza che daremo ai visitatori che sceglieranno le

nostre isole a partire dalle prossime settimane”.

Queste le dichiarazioni del sindaco del Comune di Favignana – Isole

Egadi Francesco Forgione subito dopo aver appreso la notizia della

imminente somministrazione dei vaccini a tutti i cittadini dai 18 anni

in su delle isole minori siciliane.