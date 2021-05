Castellammare: illuminati ingressi della spiaggia Playa. Completata linea interrata in via Segesta

Il Comune di Castellammare illumina i due ingressi per la spiaggia Playa che ad oggi erano privi di luci. L’area è particolarmente frequentata nel periodo estivo: di giorno da chi si reca al mare, la sera per le passeggiate.

Tra gli interventi per l’illuminazione pubblica è stata anche completata la linea interrata nella via Segesta che è stata totalmente rinnovata.

In ripristino la linea principale nel tratto di strada che dalla ex strada statale 187 porta al lungomare Playa, dove si è verificato un guasto.

«L’illuminazione dei due ingressi della spiaggia Playa è un intervento programmato e necessario perché migliora la sicurezza nelle ore notturne nei due accessi alla spiaggia che, soprattutto nel periodo estivo, è molto frequentata – affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle manutenzioni Leonardo D’Angelo – con una notevole presenza non solo di veicoli ma anche di cittadini che passeggiano. Abbiamo anche completato il ripristino della linea interrata della pubblica illuminazione in via Segesta e stiamo provvedendo per rinnovare l’illuminazione del tratto di strada che dalla ex ss187 arriva al lungomare spiaggia Playa. Nella zona si è verificato un guasto alla linea principale e al momento non c’è l’illuminazione. Ci siamo immediatamente attivati per risolvere il problema nel più breve tempo possibile -concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore Leonardo D’Angelo- e ci scusiamo per il disagio».