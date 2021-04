Coronavirus: in Italia si conferma il calo (+10.404), in Sicilia +940 casi ma 33 morti

Sono 10.404 i positivi al test del Coronavirus in Italia oggi, 27 aprile 2021, secondo i dati del Ministero della Salute, ieri erano stati 8.444. Sono 373 i deceduti in un giorno (ieri 301), i guariti in 24 ore 14.688. I tamponi effettuati sono in totale 302.734.

I positivi attuali sono in totale 448.149, confermando un trend in forte calo.



Il tasso di positività è del 3,4% (-2,4% rispetto a ieri). Sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 101 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 177 (ieri 132). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.312 persone, in calo di 323 rispetto a ieri.

Lieve calo in Sicilia, con 940 nuovi positivi, 33 nuovi deceduti (per un totale di 5.338) e 913 guariti (totale 174.162). I positivi attuali complessivamente sono 26.085.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 28.762 tamponi (si contano anche quelli rapidi) il tasso di positività scendo al 3,3%.

Degli attuali positivi, 1.254 pazienti sono ricoverati con sintomi, 168 persone sono in terapia intensiva (-6).