Coronavirus in Sicilia, altri 1.412 casi nelle ultime 24 ore. In Italia, positivi in calo

Continua a scendere il numero degli attuali positivi in Italia che, in base all’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 472.196. Nelle ultime 24 ore si è registrato un calo di 3.439 contagiati: i nuovi casi, 16.232, sono infatti inferiori – anche stavolta – rispetto ai guariti (19.125). I decessi sono stati invece 360.

Diverse regioni, tuttavia, continuano a superare la soglia dei mille casi giornalieri di positività al Covid. La Lombardia (+2.509), precede ancora una volta la Campania (+1.912). Poi la Puglia (+1.895), il Piemonte (+1.646) e la Sicilia (+1.412). Napoli (1.144), Roma (994) e Torino (928) sono invece le province che hanno fatto registrare un incremento maggiore.

La Sicilia, come detto, si conferma in controtendenza rispetto al dato nazionale. I nuovi contagi (+1.412) sono ancora una volta superiori rispetto alle guarigioni (949). Alla luce di ciò, gli attuali positivi salgono a 25.628. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 23. I ricoveri nell’isola sono 1.422, di cui 178 in terapia intensiva e 1.244 presso i reparti Covid. Sono invece in isolamento domiciliare 24.206 soggetti, in attesa di negativizzazione.

Palermo (469) e Catania (336) sono le province che nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare il maggiore numero di casi. A seguire, Ragusa (142), Agrigento (124), Caltanissetta (106), Siracusa (97), Messina (96), Trapani (22) ed Enna (20).