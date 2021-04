La Women Orchestra si esibisce all’Orto Botanico in streaming per Giornata della Terra, con la direzione della petrosilena Pipitone

La Women Orchestra diretta dalla petrosilena Alessandra Pipitone si fa ancora una volta portavoce di messaggi importanti. Questa volta l’occasione è la Giornata Mondiale della Terra, il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta, e di cui il 22 aprile 2021 ricorre il 50esimo anniversario.

“Essere artisti – dichiara la Direttrice dell’Orchestra tutta al femminile, Alessandra Pipitone – significa anche assumersi la responsabilità di trasmettere al pubblico messaggi dal significato più o meno importante, non solo emozioni. Noi della Women Orchestra teniamo molto a questo ruolo, e cerchiamo- per quanto possibile- di fare la nostra parte per sensibilizzare ad alcune importanti tematiche, come abbiamo fatto e continueremo a fare per la lotta contro la violenza di genere, e come stiamo facendo oggi per comunicare l’importanza del rispetto dell’ambiente in cui viviamo”.

Naked Earth, Terra, Gaia, Respiro e L’isola delle fate sono i brani omaggio a Madre Natura- musiche composte da cinque artisti panormiti – che ventotto donne della formazione orchestrale eseguiranno nella bellissima location dell’Orto Botanico di Palermo, e precisamente nell’area del tetrastilo del Ginnasio, il “tempio della botanica” nonché l’ingresso storico del Museo.

“L’Orto Botanico si offre ancora una volta all’arte e alla musica. E noi siamo molto felici- sottolinea il Direttore del Polo Museale, Professore Paolo Inglese- di restituirgli questa straordinaria funzione di motore culturale, a testimonianza di quanto profondo sia il rapporto tra l’arte e la botanica, tra le piante, l’uomo e le sue espressioni artistiche”.

Il concerto verrà trasmesso in streaming dalle pagine Facebook della SiciliArte Opera Management e della Women Orchestra il prossimo giovedì 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, a partire dalle ore 21.

“Cercheremo di esprimere al meglio il nostro abbraccio con la natura”, aggiunge la Direttrice dell’Orchestra. “Archi, fiati, percussioni, arpa e pianoforte saranno intenti ad esprimere proprio questo forte legame tra arte e natura”.

Allo spettacolo interverranno anche Teresa Di Lorenzo, che canterà il brano “Terra” di Giuseppe Ricotta, e l’attrice Stefania Blandeburgo, che interpreterà alcune letture in omaggio a Madre Natura.

“Play for Earth Day” è un evento organizzato dall’Associazione SiciliArte Opera Management, con la direzione artistica di Nuccio Anselmo e con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Musiche di Maniaci, Scinaldi, Ricotta, Corsello, Rizzo; riprese video di Daniele Li Volsi, fotografia affidata a Renée Purpura, Ufficio Stampa Pamela Giampino, Museo- coordinamento parte organizzativa- Massimo Di Sano.

Pagine Facebook da cui verrà trasmesso lo streaming dello spettacolo: SiciliArte Opera Management https://www.facebook.com/siciliarteoperamanagement e Women Orchestra https://www.facebook.com/womenorchestra.

La Women Orchestra è un’orchestra sinfonica composta da tutte donne. E’ nata nel 2017 con l’intento di lanciare un messaggio forte contro la violenza di genere.

Negli anni la formazione, che raggruppa circa 30 elementi (tutte donne e tutte siciliane), si è già esibita nei più importanti teatri siciliani. Nel settembre 2020 ha commosso pubblico e giudici del programma televisivo di Canale 5 “Tù sì que vales”, con un medley dedicato al compianto Maestro Ennio Morricone. Ospite a dicembre, al Teatro Verdi di Pisa, dell’evento internazionale Eu Web Awards, la formazione è stata invitata a partecipare alla prima tappa di Io Talent Europe, a Dougavpils, in Lettonia, il prossimo 25 giugno 2021.

Direttrice della Women Orchestra è la siciliana Alessandra Pipitone. Il progetto fa capo all’Associazione Culturale Musicale SiciliArte Opera Management, con la direzione artistica di Nuccio Anselmo.