Petrosino, ottimi risultati dell’Istituto Nosengo ai “Giochi Matematici del Mediterraneo”,

Ottimi risultati per gli studenti della scuola secondaria di I grado “Gesualdo Nosengo”, nella finale di area geografica Palermo-Trapani-Agrigento dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”, organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”.



I giochi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica.

Per la classe prima (S1), 3° posto per Siragusa Francesco (1ªC) e 11° posto per Ballatore Giacomo (1ªE).

Per la classe seconda (S2), 3° posto per Ampola Vincenzo (2ªC).

Per la classe terza (S3), 1ª posto per Titone Marta Grazia (3ªD) e 4ª posto per Marino Giada (3ªD).

Per la categoria S3 (3ª classe della Secondaria I grado) la scuola secondaria di I grado “Gesualdo Nosengo” si è classificata al primo posto tra tutte le scuole partecipanti.

L’I.C. Gesualdo Nosengo parteciperà alla finale nazionale, con i tre studenti Siragusa Francesco, Ampola Vincenzo e Titone Marta Grazia.



Mi congratulo – ha dichiarato il dirigente scolastico Giuseppe Inglese – con tutti gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria I grado, che hanno partecipato alla gara indipendentemente dal risultato, misurandosi in modo leale con i migliori studenti d’Italia.

Un sentito ringraziamento per le docenti Mannone Daniela, Marino Maria Teresa e Centonze Caterina, che hanno accompagnato gli studenti con interventi didattici e formativi mirati ed efficaci.