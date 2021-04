Sicilia verso il ritorno alla zona rossa. Nelle ultime 24 ore altri 1450 positivi

Sono poco meno di 17 mila i nuovi casi di Coronavirus in Italia, parzialmente compensati da un exploit di guariti che porta a una diminuzione degli attuali positivi, che scendono a 510.023. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati, precisamente, 16.974, a fronte di 380 decessi e 21.220 guarigioni. Il tasso di positività in rapporto ai tamponi processati sale del 5,3%.

La Lombardia è la regione in cui si registra, ancora una volta, il numero più alto di casi giornalieri (2.722), davanti a tre regioni del Sud, Campania (2.224), Puglia (1.867) e Sicilia (1.450).

Nell’isola il dato degli attuali positivi risale a 24.774. Con ogni probabilità, domani il Ministro Speranza dichiarerà la zona rossa per tutta la Sicilia sulla base delle indicazioni provenienti dal comitato scientifico. Sarebbe la seconda volta, nel giro di tre mesi, dopo che lo stesso provvedimento era stato adottato a gennaio, subito dopo il picco di contagi registrato dopo le feste natalizie. L’ordinanza dovrebbe entrare in vigore a partire da lunedì per almeno due settimane.

Nelle ultime 24 ore, i guariti nell’isola sono stati 802, i decessi 6. I ricoverati sono 1.402, di cui 184 in terapia intensiva e 1.218 presso i reparti Covid.

Il dato delle nove province, vede un nuovo picco del catanese (+475). A seguire Palermo (315), Siracusa (165), Messina (122), Trapani (99), Agrigento (95), Caltanissetta (87), Enna (52) e Ragusa (40).