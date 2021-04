Coronavirus: in Italia dati stabili, in Sicilia +1.120. Aumenti in Provincia di Trapani

Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 15.746 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 253.100 tamponi tra antigenici e molecolari, e 331 decessi (in totale 114.254). I guariti sono 15.486.

Sono 3.585 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia , sono stati 175 (ieri 186) i nuovi ingressi; nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.251 persone, 316 in meno rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.769.814. Gli attualmente positivi sono 533.005 (80 in meno rispetto a ieri).

In Sicilia sono 1.120 i nuovi positivi, 9 deceduti (in totale 5.038) e 331 i guariti (per un totale di 158.478). Gli attuali positivi sono 22.971 con un incremento di 780 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 16.541 tamponi (si contano anche quelli rapidi). Il tasso di positività dell’Isola sale a 6,8%, più alto della media nazionale (6,2%).

Degli attuali positivi, 1.148 pazienti sono ricoverati con sintomi, 171 persone sono in terapia intensiva (+7).

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle 9 province siciliane:

Palermo: 57.471 (431)

Catania: 47.780 (112)

Messina: 22.593 (162)

Siracusa: 12.985 (142)

Trapani: 11.948 (65)

Ragusa: 10.157 (64)

Caltanissetta: 9.215 (49)

Agrigento: 8.995 (66)

Enna: 5.343 (29)