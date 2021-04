Violenza sulle donne, la Diocesi di Trapani prende le distanze da don Crociata

La Diocesi di Trapani è intervenuta in maniera ufficiale per prendere le distanze dalle parole di don Michele Cruciata, ex parroco di Balata di Baida (Castellammare del Golfo) attualmente in pensione da uffici pastorali.

Nei giorni scorsi, il sacerdote era intervenuto in una discussione su facebook lanciata dal giornalista Gianfranco Criscenti, affermando che “tra moglie e marito può capitare”, in riferimento a episodi di violenza domestica. Le sue parole avevano sollevato numerose reazioni, sulla medesima piattaforma social, ma anche in campo politico, con Valentina Villabuona (Pd) e Vincenzo Maurizio Santangelo (M5S), che avevano stigmatizzato il citato intervento.

L’intervento del Vescovo Pietro Maria Fragnelli, sottolinea che “quanto affermato dal sacerdote corrisponde a sue opinioni personali e non riflettono il pensiero, la valutazione e l’accompagnamento pastorale della Chiesa che condanna ogni tipo di violenza”.

“Pur tenendo conto di eventuali forzature mediatiche – si legge nella nota ufficiale della Curia – è la stessa disapprovazione sociale, coralmente manifestata nei suoi confronti, a rivelare la debolezza della posizione di don Cruciata: le sue esternazioni non si possono condividere in nome di valori civili e umani e ancor meno in nome di virtù che si vogliono far passare come cristiane. Sebbene come privato cittadino egli abbia la libertà di poter esprimere opinioni del tutto personali, ci si rammarica anche della modalità con cui argomenti così delicati e sensibili vengano trattati sui social. Nel ribadire l’impegno evangelico e pastorale a favore della difesa della dignità delle donne in sintonia con il magistero di Papa Francesco e di tutta la Chiesa, la Diocesi auspica un uso sempre più responsabile delle notizie e delle opinioni per evitare “battaglie di parole” che invece di costruire e custodire il senso profondo della persona e della comunità, ne svuotano la ricchezza e la verità”.