Coronavirus, in Sicilia 1.287 nuovi casi. In Italia più guariti che contagi nelle ultime 24 ore

Ancora sopra quota mille i nuovi contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.287 casi di positività al Coronavirus nell’isola, a fronte di 95 guariti e 11 deceduti. Complessivamente, il numero degli attuali positivi sale a 26.527.

Salgono ancora i ricoveri: 1.283 totali, di cui 164 (+7 rispetto a ieri) in terapia intensiva e 1.119 (+6) presso i reparti Covid. Restano in isolamento, in attesa di negativizzazione, 25.244 soggetti.

Per quanto riguarda le nove province siciliane, resta alto il dato su Palermo (+438). A seguire Catania (+280), Caltanissetta (+133), Siracusa (+131), Agrigento (+128), Messina (+69), Enna (+50), Ragusa (+34), Trapani (+24).

Il dato nazionale conferma un trend in miglioramento rispetto alle scorse settimane. Complessivamente, i guariti (+20.229) hanno superato i nuovi contagi (+17.221), a fronte di 487 deceduti. Il numero degli attuali positivi scende a 544.330.

Napoli è la provincia che fa registrare più contagi nelle ultime 24 ore (+1162), davanti a Roma (+1072), Torino (+890).

La regione con più casi si conferma la Lombardia (+2.537), davanti a Puglia (+1.974) e Campania (+1.933).