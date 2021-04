Scandalo dati Covid, Di Liberti sospesa dalla data della misura cautelare

«La dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, con decorrenza dalla data della misura cautelare che la riguarda, è obbligatoriamente sospesa dal servizio in applicazione delle vigenti disposizioni (art 55 dlgs 165/2001 e ccrl). Il provvedimento, unitamente all’avvio del procedimento disciplinare, sarà adottato quando sarà notificata l’ordinanza che, ad oggi, non è stata trasmessa agli uffici». Lo dichiara in una nota l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto.

Ciò fa seguito alle perplessità espresse dal deputato regionale Antonello Cracolici, che aveva affermato: “Dopo 48 ore dallo scandalo dei ‘morti spalmati’, mi sarei aspettato quantomeno la sospensione dell’incarico di dirigente generale della dottoressa Di Liberti” (QUI l’intera dichiarazione)