Cronosquadre del Lilybeo Vini e venti, vince l’ASD BiciFit

L’ASD BiciFit vince su tutti. Con il tempo di 26min 21sec e 43cent. è lei la squadra vincitrice della 1^ cronosquadre del Lilybeo Vini e venti, organizzata nella nostra città dall’ASD Marsala Team 2012. La gara si è svolta tra il Viale Isonzo, il Parco della Salinella e il lungomare Boeo che, per l’occasione, sono stati trasformati in circuito di gara che ha visto gareggiare ben 55 squadre e 220 ciclisti in gara. Inizia così La stagione ciclistica 2021 di Coppa Sicilia. Il percorso, pianeggiante ma tecnico prevedeva 20 km in 3 giri.

In gara ciclisti da tutta la Sicilia, oltre alla squadra vincitrice anche l’ASD Pro Bike Ramacca (2^ classificata) e la Nuova Air (3^ classificata), anche l’ASD Sicily Cycling Club (4^), Bici Club Stefanese (5^), Team Airone ASD Calatafimi Segesta, ASD Grasso Villanti ecc. Per il Marsala Team, sette le squadre messe in campo: gruppo Cangemi S. Russo G. Puccio S. Parrinello D. (16^ pos.) – gruppo Prinzivalli R. Alagna M. Ottoveggio D. Urso A. (31^ pos.) Gabriele S. Parrinello A. cavallaro Catalano G. (33^ pos.) – Latina J. Ferlisi G. Caracappa V. Rallo G. (35^ pos.) – Messina P. La Grutta F. Ricci V. Perrella A. (46^ pos) – Triolo D. Marino A. Catalano F. Ciotta M. Stella A. Caputo S. Arancio D. (50^ pos) – (52^ pos.) – Di Stefano G.P. Trapani M. Reina V. (54^ pos.) .

Non molto il pubblico che assisteva alla gara per via della normativa anticovid che comunque, come da direttive CONI, è stata rispettata sia prima che dopo la gara. Al termine della manifestazione il Marsala Team, oltre a premiare i vincitori ha offerto pane cunzato a tutti i partecipanti.

L’amministrazione comunale di Marsala e la Polizia Municipale guidata da Vincenzo Menfi che hanno dato un forte impulso organizzativo.