Coronavirus, numeri da record in Sicilia. Quasi 3 mila nuovi casi nelle ultime 48 ore

Boom di contagi in Sicilia. Sono 2.904 i nuovi casi in Sicilia. Un dato da record per l’isola, il secondo più alto in Italia dopo la Lombardia, che torna a sfiorare quota 4000. Tuttavia, va detto che il dato siciliano è da riferire alle ultime 48 ore, in quanto nella giornata di ieri, alla luce delle vicende giudiziarie e dei loro effetti in ambito organizzativo sugli uffici regionali, non erano stati diffusi i numeri pandemici aggiornati in Sicilia. A corredo dell’exploit di nuovi positivi, il quadro generale registrato nelle nove province isolane è completato da 380 i guariti e 21 deceduti. Il bollettino del Ministero della Salute dà conto di un incremento anche sul fronte dei ricoveri complessivi (1.031) e di quelli in terapia intensiva, che tornano a raggiungere quota 140. Complessivamente, il numero di positivi nell’isola sale a 19.920.

Palermo (+1133) e Catania (+654) si confermano le province con un maggiore incremento di contagi. A seguire Messina (288), Caltanissetta (211), Trapani (165), Siracusa (153), Agrigento (147), Enna (98), Ragusa (64).

Nel complesso, la giornata odierna certifica anche a livello nazionale un netto incremento dei casi di positività al Covid, con quasi 24 mila nuovi contagiati e 467 deceduti. Sono invece 23.744 i soggetti guariti.