Voli Estate a Birgi, torna anche Amsterdam con Corendon

Si torna a volare da e per Amsterdam all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, dal 29 aprile al 14 ottobre. La tratta effettuata da Corendon, compagnia aerea charter europea, prevista con due frequenze settimanali il lunedì e il giovedì, si aggiunge alle altre 32 rotte operate da 7 diverse compagnie aeree della Summer 2021. E domani, giovedì 1 aprile, si saluterà con un water cannon aereo l’arrivo del primo volo operato dalla compagnia Lumiwings da Forlì, alle ore 19.

«Una volta l’aeroporto di Trapani Birgi era conosciuto solo da chi doveva raggiungere Pantelleria – ha sottolineato Salvatore Ombra, il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto -. E fino a poco tempo fa, tra Covid-19 ed infauste prospettive, era praticamente destinato ad un triste declino. Oggi, grazie all’impegno costante di chi nell’aeroporto lavora e crede e al sostegno della Regione siciliana e del presidente Nello Musumeci, Trapani non è più un puntino sulla carta geografica, ma un crocevia di voli per l’Italia e per l’Europa. La rinnovata mobilità, con tanto incoming turistico previsto, restituirà al nostro territorio la dignità che merita, quella di un’economia che riparte, forte delle sue bellezze e ricchezze culturali ed enogastronomiche».

Le destinazioni della Summer 2021 sono 33 in tutto: 11 con la compagnia aerea irlandese Ryanair, Roma Ciampino, Pisa, Bologna, Milano Bergamo, Treviso, Lamezia Terme, Pescara, Malta, Katowice, Praga, Karlsruhe/Baden-Baden; 6 con la compagnia italo spagnola AlbaStar Airline, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Parma, Napoli, Cuneo, Brindisi; 5 con la bulgara Tayaran Jet, Milano Linate, Genova, Perugia, Trieste, Ancona; 8 con il vettore greco Lumiwings, Forlì, Santorini, Rodi, Heraklion, Katowice, Lodz, Arad, Craiova, 1 volo ciascuna per le compagnie Blue Air, verso Torino, FlyDAT per Pantelleria e Corendon verso Amsterdam.