Ogni tanto guardiamo anche lo sposo

Sappiamo perfettamente che il giorno delle nozze l’attenzione di tutti è rivolta alla sposa, perché il bianco, il velo, la coda, la sua bellezza emoziona di più. Ma perché ogni tanto non guardiamo anche lo sposo? E’ anche il suo giorno, per quanto il suo abito può essere scontato: il classico smoking è pur sempre un abito importante. Può sembrare più pragmatico ma lo sposo sceglie accuratamente il suo vestito per il suo giorno importante. E si emoziona, anche se per sua natura non lo da a vedere. Di certo ci sono anche le eccezioni, che scelgono il loro vestito due, tre giorni prima.

Gli abiti dello sposo spaziano tra tessuti preziosi e finemente lavorati, a nuance che fino a qualche tempo fa erano impensabili, per poi finire con le fantasie ricercate, frutto dell’estro creativo degli stilisti. Quasi tutti i modelli rendono l’aspetto dello sposo regale, come i costumi degli attori che siamo abituati a vedere nei film storici, come il Duca di Hastings nella miniserie tv su Netflix, “Bridgerton” (un attore che ha colpito particolarmente tutti per il portamento e l’eleganza). Lo sposo cattura l’attenzione di tutti solo se lavora nelle forze dell’ordine e si sposa in uniforme, ma molti ragazzi scelgono di rubare la scena alla sposa indossando dei colori e modelli particolari. C’è chi opta per il total white, chi per il dorato, chi invece per uno spezzato tentando il bicolore bordeaux e nero ad esempio e poi ci sono i tradizionalisti che optano per il nero ma il galateo dice che lo sposo deve vestire il blu. Le nuove collezioni presentano abiti che valorizzano la silhouette maschile e puntano principalmente sulla comodità è importante che lo sposo si senta al proprio agio.

Il primo a fare il suo ingresso in chiesa o al comune (per i riti civili) è sempre lui e i partecipanti nell’attesa che arrivi la sposa possono dedicarsi al suo outfit e notare ogni dettaglio scelto. E’ necessario per lo sposo vestire in modo impeccabile rendendo gli accessori armoniosi e in perfetto abbinamento con l’abito. Uno degli accessori da non sottovalutare sono le scarpe, vanno scelte con cura. Per queste ultime ci sono alcune regole da sapere: se ci si attiene ad un etichetta rigida e molto elegante sarà meglio indossare scarpe nere, non in vernice lucida se non nel caso di abbinamento ad un frac. Il mocassino non vuole la fibbia ma la stringa a meno che non si tratti di un matrimonio informale. Dopo aver scelto il modello di scarpe che più si adatta all’abito e al tipo di matrimonio occorre comprare i calzini in abbinamento, senza fantasie meglio se al ginocchio e in tinta unita, di solito il blu scuro e il nero si adattano alla maggior parte dei completi da cerimonia, non fare mai l’errore di non indossare i calzini con i mocassini a meno che non si tratti di matrimoni da spiaggia.

“Sai quando inizia la musica e la sposa fa il suo ingresso trionfale e tutti si voltano a guardarla? Io guardo lo sposo, il puro amore è lì!”, frase tratta dal film “27 volte in bianco”.

Arianna Sanguedolce